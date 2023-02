Nuovo appuntamento per Vivosòno, ecco Livietta e Tracollo

La stagione 2022-2023 di Vivosòno prosegue con lo spettacolo “Livietta e Tracollo” di Giovanni Battista Pergolesi, opera buffa in versione concerto con i vincitori del concorso per giovani cantanti lirici di Spoleto, in programma sabato 25 febbraio alle 18 all’auditorium Sahta Cecilia di Perugia.

Dopo la produzione de “La Serva Padrona” della passata stagione, gli intermezzi barocchi Livietta e Tracollo offrono un'altra preziosa occasione per godere delle melodie e dell'espressività di Pergolesi.

I protagonisti sono interpretati dai giovani talenti vincitori del concorso per giovani cantanti lirici di Spoleto: il soprano Noemi Umani (vincitrice edizione 2017) e il basso Davide Peroni (vincitore edizione 2021).

L'opera buffa viene eseguita in versione semiscenica con accompagnamento di clavicembalo e quartetto d'archi – un allestimento che mette in piena luce l'estro melodico del genio di Jesi.

Con: Noemi Umani – soprano; Davide Peroni – basso; Chiara Mancini – mimo; Andrea Volpi – mimo; Azusa Onishi – violino; Elena Casagrande – violino; Luca Moretti – viola; Ermanno Vallini – violoncello; Eugenio Becchetti – clavicembalo.

Carmen Cicconofri – direzione

Biglietti: Intero 10€; Ridotto (Under 18) 7€

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria dell'Auditorium Santa Cecilia a partire da un'ora prima dell'inizio di ogni evento.

È possibile prenotare i biglietti al link: https://liviettaetracollo-pergolesi-auditoriumsantaceciliaperugia.eventbrite.it