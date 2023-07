Nuove generazioni: Biancalana e De Poi al Festival giovani concertisti con l'Orchestra da Camera di Perugia

Prosegue con un appuntamento dedicato alle “nuove generazioni” di musicisti, mercoledì 26 luglio alle 21 in piazza Sant'Agostino, a Castel Rigone, il XXVI Festival Internazionale Giovani Concertisti.



Soliste della serata, due giovani e talentuose musiciste vincitrici nel 2021 del prestigioso Premio Roscini-Padalino e Fondazione Brunello e Federica Cucinelli: Lara Biancalana, violoncello, ed Eleonora De Poi, viola. In programma il Concerto per viola e orchestra in re maggiore di Franz Anton Hoffmeister, il Concerto in la minore per violoncello e orchestra op.129 di Robert Schumann, e la Sinfonia n.33 in si bemolle maggiore K 319 di Wolfgang Amadeus Mozart.