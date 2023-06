Notte Bianca Ben Temperata, concerto all'ex chiesa di Santa Maria Maddalena

Nell’ambito Notte Bianca Ben Temperata, promossa dal conservatorio “Morlacchi”, è previsto per venerdì 23 giugno, un concerto nella ex chiesa di Santa Maria Maddalena che si trova all’interno del comando Legione Umbria dei carabinieri, in corso Cavour 131. Sarà uno dei tre concerti di musica contemoranea previsti per l’iniziativa.