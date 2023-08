Note Lettere, accade anche questo a Spoleto

Prezzo non disponibile

Torna anche in occasione di “Accade d’Estate a Spoleto 2023” la rassegna denominata “Note Lettere” una collaborazione tra Biblioteca comunale “G. Carducci”, Teatro Lirico Sperimentale e Andrea Tomasini, già sperimentata con successo nel corso di quattro edizioni, che fa dialogare opera lirica e letteratura.



La rassegna vede i cantanti e i musicisti del Teatro Lirico Sperimentale eseguire alcune arie in stretto rapporto con pagine e brani letterari commentati da un curatore e letti e interpretatati da un attore.

Il tema dell’edizione 2023, in programma al Complesso monumentale di San Nicolò, questo pomeriggio, martedì 1 agosto 2023 alle 18.30, è l’esplorazione del potere sacrale e immaginifico della parola sia nelle grandi figurazioni del mito occidentale sia in alcune pagine di grandi scrittori e filosofi tra ‘800 e ‘900. La scelta delle pagine è stata curata dal giornalista Andrea Tomasini, la voce recitante è quella di Pietro Biondi.

Previste letture tratte da Walter Benjamin, Virgilio, Rubem Alves, Ada Negri, E.T.A. Hoffman, Friedrich Hölderlin e Dante inframezzate da esecuzioni di arie e di brani musicali da Purcell, Gluck, Offenbach, Verdi, Lehàr, Tosti.



I cantanti e i musicisti del Teatro Lirico Sperimentale che si avvincenderanno sul palco sono Veronica Aracri, Aloisia De Nardis, Paolo Mascari, Jesus Hernandez Tijera, Mariapaola Di Carlo. Al pianoforte Pablo Salido Pulido.