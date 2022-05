“Note di pace”, un concerto di solidarietà e aiuto ai bambini ucraini vittime della guerra

I colori della pace come tasti di un pianoforte. E' questa la suggestinoe rpoposta dagli organizzatori del concerto “Note di pace”, iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale Scuola di Musica “Piano Solo” di Perugia con una cordata di imprenditori, in programma domenica 22 maggio, alle ore 21, al Teatro Morlacchi

L’idea, presentata alla stampa lo scorso 11 Maggio, è nata dall’incontro fra alcune aziende del territorio con il musicista Alessandro Deledda, direttore e fondatore della Scuola, che ha prontamente aderito alll’iniziativa, ottenendo anche il patrocinio del Comune di Perugia.

“La pace – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano – si costruisce con gesti concreti, e quelli importanti spettano ad altri, ma si costruisce anche con simboli e con la musica che può recitare un ruolo in questo processo perché ha un valore sociale profondo. Al Morlacchi uniranno le energie musicisti, insegnanti, istituzioni ed imprenditori per manifestare un desiderio di pace”.

Durante la presentazione è stato prima di tutto ricordato che i proventi saranno destinati interamente alla associazione AGD (Associazione Bambini e Giovani con Diabete) per sostenere il reparto pediatrico dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e i bambini ucraini vittime della guerra e affetti da patologie pediatriche. “Da 40 anni – ha ricordato per AGD la presidente Angela Lepri – agiamo sul territorio e anche in questo caso faremo la nostra parte volgendo l’attenzione ai bambini coinvolti in una guerra tremenda e associando a loro la pace e la musica, cosa che ci salvano dal degrado”. “Grazie a questa iniziativa – ha aggiunto il direttore della clinica pediatrica Alberto Verrotti – avremo l’opportunità di usare i fondi raccolti e in base alle esigenze facendone buon uso. Un sostegno economico che diventa aiuto concreto”.

Tra protagonisti sul palco del 22 Maggio le band pop rock, la junior band Piano Solo, il progetto di musica contemporanea Cantieri & Mestieri e gli ensemble jazz e di violini, tutti provenienti dai laboratori di musica d’insieme della Scuola di Musica “Piano Solo”. In totale sul palco saliranno una cinquantina di ragazzi.

Con “Sulo pe' parlà - La poetica di Pino Daniele” sono poi attesi anche Enzo Decaro (attore, sceneggiatore e cabarettista partenopeo, volto noto al cinema e al teatro) e Antonio Onorato (compositore e chitarrista jazz napoletano, collaboratore proprio di Pino Daniele) per affrontare tra note e parole il tema del senso della pace nella musica del grande cantautore.

Un altro duo, composto da Paolo Micheli & Silvio D’Alessandro, sarà protagonista di un altro momento interessante tra parole e musica per la pace. Due “istituzioni” prestate alla musica sul palco del Morlacchi: Paolo Micheli, magistrato e presidente della Corte d’Appello di Perugia e lo psichiatra Silvio D’Alessandro in un momento di narrativa e canzone d’autore inedita.

A condurre la serata sarà Stefano Pozzovivo, inconfondibile speaker di Radio Subasio. Oltre alla direzione artistica di Alessandro Deledda, con il contributo dell’intero staff della Scuola “Piano Solo”, completano la squadra anche Andrea Maffei (installazioni video associate ad ogni esibizione), lo Studio Viceversa (grafica) e l’associazione Start che con la Scuola condivide da tempo progetti incentrati sul rapporto tra musica e giovani.