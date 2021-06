"Note di Natura" a Città di Castello, un concerto al tramonto tra gli ulivi della più bella campagna umbra

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Evento di inizio estate e anche simbolo della ripartenza. Sarà questo, simbolicamente, il suggestivo concerto fra gli ulivi e il verde delle colline umbre “Note di natura”, in programma a Città di Castello il prossimo 25 giugno.

Un concerto in mezzo alla natura incontaminata della campagna umbra ed in particolare fra gli uliveti della famiglia Ranieri (oleificio leader a livello nazionale fondato nel 1930 da Domenico Ranieri), che si svolgerà in località Passerina nel comune di Città di Castello: una proposta originale che si inserisce nell’ambito del progetto ideato dal maestro Fabio Battistelli, noto clarinettista, e sostenuto dal comune e dal sindaco, Luciano Bacchetta.

La serata, infatti, nelle intenzioni degli organizzatori, è finalizzata a favorire la diffusione della cultura musicale anche tra le realtà aziendali altotiberine ed a celebrare la ripartenza economica e culturale del paese, dopo oltre un anno di pandemia. Il concerto, sarà eseguito da Fabio Battistelli (Clarinetto), Cesare Tiroli (Pianoforte), Giulio Castrica (Chitarra) e Christian Riganelli (Fisarmonica), nello scenario ambientale dell’uliveto Ranieri, un “fondale” affascinante che diventerà parte integrante delle partiture, per rendere la serata un’esperienza artistica irripetibile.