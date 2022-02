Negramaro, salta il concerto del 22 Marzo al PalaBarton, come ottenere il rimborso dei biglietti

Dopo lo spostamento del concerto di Giovanni Allevi programmato ad Assisi per la Stagione Tourné a causa del perdurare della situazione pandemica, anche il tour indoor dei Negramaro subisce una cambio di date. Si sposta forzatamente in autunno e viene riprogrammato a partire da fine settembre nei maggiori teatri italiani, a cui faranno seguito dieci grandi appuntamenti nelle principali capitali europee. Per questo, anche l'appuntamento inizialmente previsto per il 22 marzo al PalaBarton di Perugia è annullato.

Le richieste di rimborso per i biglietti già acquistati dovranno essere inoltrate entro il 14 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet. Per maggiori informazioni: www.livenation.it/show-updates