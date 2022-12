Nate Martin & S.I.G.N. al Menotti di Spoleto per un perfetto gospel natalizio

Un gespel in tema natalizio è uno degli ultimi appuntamenti dell'anno per la stagione Tourné. Il 22 dicembre alle 21 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto arriva Nate Martin & S.I.G.N. con How Sweet The Sound – Gospel Tour 2022.



Toni robusti, sound rinvigorito, ritmi sonori più marcatamente gospel soul made in USA sono gli elementi che compongono l'intera personalità di Nate Martin & S.I.G.N. (Singing In God's Name) fondati nel 2016 nella culla della musica gospel, Chicago, dove si sono fatti rapidamente amare per la loro giovinezza, energia e passione per Dio.

Nel 2018 emergono, giocando un ruolo fondamentale nella spinta esuberante della veracità live dei suoi concerti. Nate ha pochi eguali nelle escursioni e nei timbri vocali, e questa è la sua nuova veste sonora, meno devota ai canoni del gospel romantico e più incline alla spiritualità moderna che si manifesta, con ritmi e ballate ricche di groove, innalzando il livello emotivo con enfasi e con l'intento di trasportare il pubblico in ogni canzone.

Un connubio di tradizione e modernità in cui, tra i contributi ritmici e del gruppo vocale, si insedia uno dei più corposi live set gospel a cui si possa assistere e in cui tentazioni dal carattere esuberante ed energia vocale giocano un ruolo fondamentale.