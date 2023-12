Pierino e il lupo, un Natale con con Paolo Nori, Enrico Bronzi e l'Orchestra da Camera di Perugia

rande attesa per il tradizionale Concerto di Natale della Fondazione Perugia Musica Classica, ultimo appuntamento dell'anno della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Domenica 17 dicembre, alle 17.30, la Basilica di San Pietro di Perugia ospiterà l'Orchestra da Camera di Perugia, diretta per l'occasione da Enrico Bronzi, insieme al popolare scrittore Paolo Nori, in veste di voce narrante. In programma le Suite n. 1 e Suite n. 2 per piccola orchestra di Igor Stravinsky, e Pierino e il lupo, favola sinfonica op. 67 per voce narrante e piccola orchestra di Sergej Prokofiev.