Musica Urbis, tra Spello e Trevi nel fine settimana gli ultimi appuntamenti del Festival Federico Cesi

Fino domenica 4 Settembre sono in programma nei Comuni di Trevi e Spello gli ultimi tre appuntamenti del Festival Federico Cesi “Musica Urbis”, la manifestazione musicale giunta alla sua 15esima edizione ed organizzata dall'Associazione Fabrica Harmonica.

Venerdì 2 settembre (ore 21,30) il chiostro di San Francesco a Trevi ospiterà "Choralia". Il coro Città di Firenze diretto dal maestro Concetta Anastasi presenterà nella splendida cornice del Chiostro di San Francesco musiche di Bruckner, Rossini, Mozart, Vivaldi, Haendel, Saint Saens.

L'appuntamento più atteso sarà quello in programma sabato 3 settembre (ore 21,30) nella splendida Chiesa di Sant'Andrea a Spello. Si tratta di "Hispanica! Romancero Gitano & Misa Criolla", coralità latino-americana con chitarra e strumenti etnici. Il Coro Città di Firenze e RomEnsemble, diretti da Concetta Anastasi, eseguiranno un programma estremamente accattivante e di raro ascolto, incentrato sulla musica corale latino-americana tra il sacro ed il profano. In programma il Romancero Gitano di Mario Castelnuovo-Tedesco su testi di Garcia Lorca con Stefano Palamidessi (chitarra solista) ed Annalisa Pellegrini (maestro di coro). A seguire la Misa Criolla dell'argentino Ariel Ramirez, che oltre al coro vedrà protagonisti il Grupo Matices Folklore Andino (in costume tradizionale), Raimundo Pereira Martinez (maestro del Coro), Alejandro Jaramillo (chitarra), Delia Ciaraldi (zampogna delle ande), Melissa Paredes (bombo), Marco Cruz (charango).

Il Festival si conlcuderà domenica 4 settembre (ore 12) con "150° Lorenzo Perosi & Mozart". La Chiesa di San Francesco di Trevi ospiterà l'esibizione di Umbria Cantat Ensamble che proporrà il Requiem di Mozart e brani di Lorenzo Perosi.