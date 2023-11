I Saroos a Sacred Noise. Perugia una delle quattro tappe del tour italiano

Arriveranno in Italia per un tour di quattro date tra novembre e dicembre. Oltre Roma, Pisa e Faenza tappa in Umbria, a Perugia, per i Saroos, band formata da musicisti d’eccezione: Florian Zimmer e Christoph Brandner (Lali Puna\Driftmachine) e Max Punktezahl (Notwist). I Saroos negli anni si sono ritagliati un loro spazio ed hanno disegnato una loro identità musicale all’interno di un genere musicale di origine tedesca, un misto tra elettronica, post rock e inditronica.

Il concerto è in programma venerdì 1 dicembre all’Auditorium Santa Cecilia (ore 21.15) come terzo live di quest’anno per la rassegna Sacred Noise.

Nel 2002 a Monaco di Baviera, Zimmer e Brandner si incontrano per la collaborazione in un progetto che sarà uno dei guru dell’elettronica teutonica ed europea, i Lali Puna. Ben presto incontrano Max Punktezahl dei Notwist con cui fonderanno i Saroos per iniziare nel 2006 a sfornare album, remix, collaborazioni con artisti a tutto tondo come Odd Nosdam e Jel del mondo hip hop, senza mai scordarsi del kraut tedesco e della elettronica a battuta della scena di Monaco.

Nel 2006 debuttano con l’album omonimo, inoltre vengono coinvolti dalla Morr Music per la compilation “Not Given Lightly” che tributa la leggendaria band post punk dei Graeme. Molte le pubblicazioni per la storica Morr Music (un’etichetta con sede a Berlino che fonde discipline musicali elettroniche e indie, tanto che molti ritengono che l’etichetta abbia inventato un proprio genere) e per Alien Transistor (l’etichetta di proprietà dei fratelli Acher dei Notwist).

In questo tour e quindi anche a Perugia presenteranno il loro ultimo lavoro “Turtle Roll”, il sesto album che è stato pubblicato nel giugno 2023. Questa volta si affidano a varie collaborazioni con sonorità a tratti diverse dalle usuali.

Aperte le prevendite a 10 euro su https://www.diyticket.it/…/14379/saroos-sacred-noise23.

Questo appuntamento conclude l’anno 2023 per la rassegna “Sacred Noise”. Iniziata nel 2015, anno dopo anno si sta caratterizzando sempre più per la sua capacità di unire concerti di musica contemporanea e luoghi di importanza storico-artistico di Perugia e non solo. Tra i precedenti concerti ricordiamo anche quelli di Nadah El Shazly, “Mai Mai Mai”, Alfio Antico, Hackedepicciotto, Golden Dawn Arkestra, Al Doum & The Faryds, Idris Ackamoor e The Pyramids.