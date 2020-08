La musica Progessive a Castiglione del Lago per una due giorni dedicata, il 21 e 22 Agosto con il Trasimeno Prog

La musica Progressive protagonista il 21 e 22 agosto alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago per una due giorni interamente dedicata.

Il programma della due giorni vede in apertura il gruppo piemontese degli Ikan Method la serata del 21 agosto; a seguire gli Wish. Sarà poi la volta di Filippo Marcheggiani, chitarrista del Banco del Mutuo Soccorso che, accompagnato dall’Orchestra da Camera del Trasimeno, proporrà la musica del celebre gruppo romano in una versione del tutto inedita.

Gran finale con Bernardo Lanzetti che, con l’apporto dei Chocolate Kings ed ancora dell’Orchestra da Camera del Trasimeno, eseguirà i suoi successi. In scaletta anche brani della Premiata Forneria Marconi, gruppo che ha visto Lanzetti front man della band con la quale ha inciso tre album tra il 1976 ed il 1978.

La seconda serata, quella del 22 agosto, sarà invece aperta dalla storica formazione perugina de l’Estate di San Martino che quest’anno celebra 45 anni di vita: per l'occasione presenterà in anteprima 4 brani che compongono il loro quinto disco "Kim", che uscirà a dicembre 2020.

Infine, ad oltre quarant’anni dalla scomparsa, ci sarà un omaggio a Demetrio Stratos.

Riflettori puntati poi su un gruppo che ha fatto la storia del Prog italiano, Il Rovescio della Medaglia, rifondato dal chitarrista Enzo Vita. La band presenterà brani dai lavori “Contaminazione” e “La Bibbia”.

A seguire ancora una formazione umbra, quella dell’Abraxas Band, per un tributo alla musica del chitarrista messicano Carlos Santana.

Infine, sempre a proposito di ricorrenze, a chiudere la serata saranno gli Osanna. La famosissima band napoletana, infatti, celebra cinquant’anni dalla fondazione e sul palco proporrà una miscellanea tra prog e tradizione partenopea.

L’evento Trasimeno Prog Festival organizzato dall'Associazione Trasimeno Prog con il contributo del Comune di Castiglione del Lago sarà ufficialmente presentato il 18 agosto alle ore 11 alla sala Pagliacci della Provincia di Perugia.