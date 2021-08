Musica per i Borghi 2021, concerti all'insegna della sicurezza: istruzioni per l'uso

E' tutto pronto per godere i conceri di Musica per i borghi che interesseranno Deruta il 26 e Marsciano il 27 e 28 agosto. La macchina organizzativa ha agito secondo il Piano di sicurezza ed emergenza dell’evento, che specifica il programma dei servizi e l’assegnazione di postazioni e mansioni. “Un piano che non può prescindere da disposizioni ministeriali, decreti legge e conseguenti ordinanze comunali per la prevenzione del rischio sanitario da Covid-19 – ha spiegato Fosco Fiacchi, coordinatore della sicurezza di Musica per i borghi – e dalla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, dalle Forze dell’ordine alla Protezione civile, dai volontari al pubblico stesso, che dovrà attenersi ad alcune regole. Rispetto ad un piano di sicurezza redatto in periodo pre-covid è previsto un maggior numero di addetti alla sicurezza e procedure specifiche per regolare flussi e deflussi di persone o intervenire per isolare individui con sospetta positività a Covid”.

“La gestione della sicurezza – ha proseguito Fiacchi – è suddivisa nei settori ‘Security’, con steward e hostess posti all’ingresso e all’interno dell’area concerti, ‘Safety’ per il controllo delle vie di esodo, anche in caso di incendio o diversa emergenza, e ‘Presidio sanitario’, con personale infermieristico e volontario, oltre alla presenza di due ambulanze in loco. Sovrintenderà a tutto il coordinatore del Centro operativo comunale (Coc) Lorenzo Cioni”.

Come fare per assistere ai concerti

Per assistere ai concerti è necessario fornire il green pass e un documento d’identità all’entrata, indossare la mascherina per raggiungere il proprio posto e mantenere la distanza di almeno un metro dal proprio vicino. Valgono, poi, alcuni suggerimenti che abbiamo imparato ad adottare nel corso dell’emergenza sanitaria e cioè igienizzarsi spesso le mani e in caso di starnuti farli coprendosi con un fazzoletto o con il gomito flesso.

“I bagni saranno costantemente sanificati – ha precisato Fiacchi – e i flussi controllati per evitare ogni forma di assembramento. La raccomandazione è di rimanere al proprio posto durante l’esibizione degli artisti, purtroppo non ci si può riunire in gruppi per ballare o scatenarsi, ma lasciarsi trasportare dalla musica con la mente, quello sì. Infine, sarà garantita la distribuzione di dispositivi di protezione individuale al pubblico presente alle manifestazioni, qualora ne fosse sprovvisto.

Il programma dei concerti

L’appuntamento con la diciannovesima edizione di Musica per i borghi è dunque fissato per giovedì 26 agosto alle 21.30 in piazza dei Consoli a Deruta, con l’evento inedito dedicato a Franco Battiato per proseguire poi, venerdì 27 agosto, con il concerto del ‘Joyful singing choir’ in centro storico a Marsciano, e approdare al gran finale con Francesco Renga, sabato 28 agosto allo stadio comunale ‘Alberto Checcarini’, per l’unica tappa umbra del suo tour estivo ‘Acoustic trio Estate 2021’, abbinato a una serata per dire no alla violenza sulle donne.