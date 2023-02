Musica per crescere con le "mattinate" della Fondazione Perugia Musica Classica

Ripartono dall'Auditorium Santa Cecilia di Perugia le mattinate musicali del progetto Musica per crescere, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per avvicinare le giovani generazioni alla grande musica. Saranno 23 – fino ad aprile – gli spettacoli che coinvolgeranno oltre 3000 studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado dell'Umbria: un numero importante che si somma alle 2000 presenze agli appuntamenti degli ultimi mesi del 2022 e che fa diventare quasi 100.000 gli “spettatori del futuro” che hanno partecipato al progetto nei suoi venti anni di attività.

Dal 2003 ad oggi sono stati infatti promossi oltre 500 concerti con 40 produzioni originali, con nuove commissioni e pezzi di repertorio, pensate appositamente “per far aprire gli occhi e spalancare le orecchie su quanto di bello ci sia sempre da scoprire nel mondo dei suoni e delle parole. Spesso il pubblico dei bambini e dei ragazzi non si avvicina alle sale da concerto perché ha paura di annoiarsi – spiegano i coordinatori Simone Frondini e Leonardo Ramadori – ma questa distanza deriva solo dalla mancanza d’esperienza e dalla differenza che si è formata tra la musica che ascoltiamo tutti i giorni e quella dei grandi compositori della storia della musica. Ed è proprio per questo che ci siamo sempre posti dalla parte dei giovani spettatori, utilizzando un linguaggio coinvolgente che li faccia avvicinare gradualmente a un mondo che a prima vista può risultargli lontano e respingente”.

Tre sono le nuove produzioni per l'edizione 2022 / 2023 che verranno proposte nei vari appuntamenti di queste settimane: Tan Tan Gram, con gli origami di Ayumi Makita, i suoni di Stefano Olevano e le voci di Francesca Breschi e Giulia Zeetti, in un viaggio nel mondo magico del mito e della fiaba; I Tre Moschettieri, un classico della letteratura raccontato ai bambini delle scuole primarie, sintetizzato in un’ora di musica, gesti e parole dalla bravura e dalle capacità acrobatiche di Giorgio Donati e da una variopinta orchestrina di fiati e percussioni; Kalinifta, per far scoprire le tradizioni musicali del Mediterraneo, cuore della cultura comune di tutti i popoli che ci si affacciano, con la splendida voce di Kyriacoula Constantinou e le sapienti elaborazioni musicali di Enrico Bindocci.