Musica, nuova collaborazione internazionale per il rapper perugino Lpkl: fuori il singolo "Moon"

Il rapper perugino Lpkl è tornato sulla scena con il brano “Moon”, uscitosu tutte le piattaforme digitali. Il pezzo vanta una collaborazione internazionale: si tratta di Aka Porras, rapper originario di Malaga. I due artisti non hanno fatto fatica ad adattarsi l’uno allo stile dell’altro, creando una perfetta sinergia in modo del tutto naturale.

“Moon” è stata prodotta da Nazmi, giovane producer perugino che ha già collaborato con tanti altri artisti della scena locale. Mix e master del brano sono stati curati invece da Takei, producer umbro. La copertina è stata realizzata da Sergio Corbacho.

La traccia è molto chill, sentimentale e con vibes estive. Durante l’ascolto del brano emerge anche un velo di malinconia. Soprattutto nella parte di Lpkl si avverte una ricerca di un qualcosa che lo faccia stare bene. L’artista perugino si rivolge alla luna e afferma di credere nella fortuna, che viene vista come una sorta di ancora di salvezza. Il testo è un mix di tre lingue, dato che la strofa di Lpkl è in italiano, quella di Aka Porras è in spagnolo e il ritornello è in inglese/spagnolo.

Per LPKL si tratta del secondo featuring internazionale. L’artista perugino, infatti, aveva collaborato lo scorso anno con il francese Black Jeez nel brano “Zatla”.

“Moon” è stata riprodotta in anteprima alla festa di Casenuove da Chiskee e gli altri dj della crew nella serata del Bounce, uno dei format di rilievo della scena perugina per quanto riguarda il mondo dei party. Il marchio Bounce è presente da moltissimi anni: è un grande raccoglitore di musica Hip Hop, Dancehall, R’n’B, Afrotrap, Urban Latin e tanto altro. E’ sempre stato al passo coi tempi e da sempre spinge gli artisti locali, contribuendo in modo significativo alla loro crescita.