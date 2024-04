Riverock, un altro colpo: i Marlene Kuntz festeggiano i 30 anni di Catartica anche in Umbria

Sono in tour per l'Italia per celebrare "Catartica", l'album di esordio che rappresenta un caposaldo della musica rock alternativa italiana, di quella scena di cui, con una manciata di preziose band, sono se non i padri, i fratelli maggiori. Riverock mette a segno un altro colpo e porta i Marlene Kuntz in Umbria. Ad Assisi, alla Rocca Maggiore per l'esattezza.

L'appuntamento è per il 25 luglio nella serata di apertura del festival nella quale sono previsti anche gli I Hate My Village e A Toy Orchestra.