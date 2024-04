Musica, l'Accademia perusina per la Cascina del sorriso

Indirizzo non disponibile

Dopo il caloroso consenso del pubblico, ottenuto a Todi e ad Assisi, c’è grande attesa per l’evento “Messa da Requiem in Re minore K626” di Wolfang Amadeus Mozart, in programma domenica 28 aprile alle 18, presso la magnifica Basilica di San Pietro a Perugia.

L’orchestra e i 100 coristi dell’Accademia Perusina, diretti dal M° Fabio Berellini, eseguiranno l’ultima struggente composizione del genio salisburghese, considerata il suo testamento spirituale.

Solisti d’eccezione: il Soprano Francesca Bruni, il mezzosoprano Elisabetta Pallucchi, il tenore Nicola Di Filippo ed il basso Ferruccio Finetti.

Questo evento è reso ancor più significativo dal fatto che si lega all’iniziativa di beneficenza che prende il nome de “La Cascina del Sorriso”, progetto che nasce con l’obiettivo di fornire assistenza a pazienti fragili, rimasti soli e privi del sostegno familiare.

Ingresso 15 euro