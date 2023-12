A Solomeo arriva il giovane talento di Ettore Pagano per Amici della Musica e Fondazione Cucinelli

Prosegue anche a Solomeo, domenica 10 dicembre alle 17.30, la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Sul palco del teatro Cucinelli si esibirà il giovane e talentuoso violoncellista Ettore Pagano, allievo di Enrico Dindo e Antonio Meneses (Accademia Chigiana di Siena), e già finalista e vincitore in importanti concorsi internazionali (Antonio Janigro di Zagabria e Johannes Brahms di Portschach, nel 2020, e Aram Kachaturian in Armenia, nel 2022). Classe 2000, in questi anni Pagano si è esibito nei più importanti teatri italiani (da La Fenice di Venezia al Politeama Garibaldi di Palermo, dal Verdi di Trieste al Carlo Fenice di Genova) e all'estero, e ha inciso per l’etichetta Musikstrasse lavori di De Falla, Cassado?, Popper e Tchaikovsky e, per la rivista Suonare News, una raccolta di musiche francesi.

Domenica pomeriggio Ettore Pagano proporrà a Solomeo un programma dedicato a lavori novecenteschi per violoncello solo: dalla Sonata op. 8 del 1915 dell’ungherese Zolta?n Koda?ly, passando per la Suite dello spagnolo Gaspar Cassado?, del 1926, e la Sonata giovanile in due movimenti di Gyo?rgy Ligeti, composta a Budapest tra il 1948 e il 1953, fino alla Lamentatio del 1998 di Giovanni Sollima.