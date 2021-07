Musica, cultura e degustazioni: torna la rassegna Sacred Noise, si inizia il 23 luglio al Tempietto

Dalle ore 20: Fulkanelli duo (Italia) in concerto Dalle ore 21.30: Maurice Louca (Egitto) in concerto

Quando Dal 23/07/2021 Dalle ore 20: Fulkanelli duo (Italia) in concerto Dalle ore 21.30: Maurice Louca (Egitto) in concerto

Indirizzo non disponibile

Torna la rassegna musicale Sacred Noise con un suggestivo appuntamento. Venerdì 23 luglio, dalle ore 19, un doppio set con l’egiziano Maurice Louca e il duo italiano Fulkanelli in concerto a Perugia ai Giardini del Tempio (Chiesa di San Michele Arcangelo).

Musica e cultura si fondono in un importante spazio della città, il giardino del Tempio di San Michele Arcangelo in cima a Corso Garibaldi considerato uno dei più interessanti beni culturali di Perugia. Non mancheranno le degustazioni. Oltre al doppio concerto, anche un pic nic nel prato a cura de La Bottega di Perugia, del Ristorante Mandela e de Il Giardino.

Il tour italiano di Maurice Louca (chitarra ed elettronica), solo tre date in Italia, fa quindi tappa anche nel capoluogo umbro. Musicista e compositore egiziano, una delle figure più prolifiche, dotate e avventurose della fiorente scena artistica sperimentale egiziana, Louca ha guadagnato negli ultimi anni una reputazione mondiale attraverso due precedenti album solisti e una formazione in espansione e in evoluzione di collaborazioni che sfidano il genere.

Il duo italiano Fulkanelli (Paolo Mongardi alle percussioni e Cristian Naldi alla chitarra) precederanno Louca con un nuovo set, un continuum di rovente improvvisazione, un magma che ribolle di intuizioni palesemente avant-rock con lapilli noise. Fulkanelli è un mistero del sottosuolo imolese architettato dal “picconatore” Mongardi (ZEUS!, Fuzz Orchestra, Il Sogno del Marinaio, Ronin, Jennifer Gentle, Transgender) e dal gran mastro della 6 corde Cristian ‘Helio' Naldi (Arto, Ronin, Simona Gretchen).