Il pianista Alexander Gadjiev per il nuovo appuntamento della stagione degli Amici della Musica

Prosegue con il pianista Alexander Gadjiev, sabato 13 aprile alle 20.30 alla Basilica di San Pietro di Perugia, la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Secondo premio al prestigioso Concorso “Chopin” di Varsavia nel 2021, dall'anno successivo “artista in residenza” per tre stagioni presso la Wigmore Hall di Londra e l’Unione Musicale di Torino, nel 2025 Gadjiev sarà Ambasciatore di Gorizia – sua città di origine – come Capitale Europea della Cultura.

Il programma del concerto di sabato vede un insolito confronto tra il romanticismo di Fryderyk Chopin e Ce?sar Franck, di cui il pianista friulano eseguirà rispettivamente i Notturni op. 15 n. 1 e n. 2 e lo Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39, e il Preludio, fuga e variazione in si minore op. 18, e il classicismo di Ludwig van Beethoven, che chiuderà l'appuntamento con le Variazioni e fuga op. 35 (“Eroica”). In mezzo, a dividere la scaletta, la misteriosa post-romantica Messe noire del russo Aleksandr Skrjabin.