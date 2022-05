Musica classica per grandi e piccini: a Perugia torna "Chi ha paura della musica classica?!" con il grande Alexander Lonquich

Chi ha paura della musica classica?! Al motto di questa iniziativa, a Perugia sta per fare ritorno grazie agli Amici della Musica, il grande pianista Alexander Lonquich, in veste di direttore e solista. L'artista si esibirà domenica 8 maggio, alle 17.30, sul palco del Teatro Morlacchi con l’Orchestra Teatro Olimpico di Vicenza. In programma ci sono musiche di Franz Schubert con Sinfonia n. 3 in re maggiore D 200; Sinfonia n. 8 in si minore d 759 “Incompiuta” e Wolfgang Amadeus Mozart con Concerto per pianoforte e orchestra n. 22 in mi bemolle maggiore K 482

Lonquich è legato in modo speciale all'Umbria – nel 1977 vinse a soli 16 anni il premio al Concorso Pianistico Alessandro Casagrande di Terni – e vanta una prolifica carriera internazionale da direttore-solista. Collabora stabilmente con prestigiose realtà come l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra della Radio di Francoforte, la Royal Philharmonic Orchestra, la Deutsche Kammerphilarmonie, la Camerata Salzburg, la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre des Champs Elysées e la Filarmonica della Scala di Milano.

Sabato 7 maggio: Chi ha paura della musica classica?!

In attesa dell'atteso concerto di Lonquich con l'orchestra veneta, sabato 7 maggio doppio appuntamento – alle 16.30 e alle 18, al Teatro di Figura in via del Castellano – con i Family concerts del progetto Chi ha paura della musica classica?!, un percorso artistico e formativo per avvicinare i piccoli al mondo della musica.

Protagonista il quartetto Tetraktis Percussioni (Gianni Maestrucci, Laura Mancini, Leonardo Ramadori e Gianluca Saveri) con la voce narrante del musicologo perugino Enrico Bindocci, in un viaggio dal ‘900 a oggi: in programma Tetraktis March di Trad/Tetraktis, Preludio di Johann Sebastian Bach, Body Cha Cha di Gianni Maestrucci, Trio per uno di Nebojša Jovan ?ivkovi?, Elegia di Ramberto Ciammarughi e Ouverture da Italiana in Algeri di Gioachino Rossini.