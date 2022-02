Ripartono i concerti al Borgo S. Antonio e si annuncia una prossima grande cerimonia di ringraziamento.

L’Agimus propone – per domenica 27 febbraio alle ore 17:00, nella chiesa di S. Antonio abate di corso Bersaglieri – “Splendori del Barocco” con l’ensemble “La melodiosa Sorgente”, quintetto d’archi e organo. Eseguiranno i ‘Concerti per violino ed archi con l’organo obbligato’ di Antonio Vivaldi.

Poi, dopo un prudente intervallo, i concerti torneranno a succedersi con scansione settimanale. Proponendo anche un’iniziativa che lega mecenatismo e arte di cui daremo presto notizia.

La grande novità – annuncia Francesco Pinelli, presidente dell’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio – è prevista per domenica 13 marzo, prima del concerto.

È denominata Festa del Ringraziamento e prevede la presenza di autorità civili, politiche e religiose, dal cardinale Gualtiero Bassetti al sindaco Andrea Romizi, all’assessore Leonardo Varasano, da sempre vicino al Borgo e alle sue iniziative. Oltre quella del presidente dell’Agimus Salvatore Silivestro e del suo vice, M° Giuseppe Pelli, del musicologo Stefano Ragni, di melomani ed esponenti del milieu culturale cittadino.

Verranno consegnati attestati e riconoscimenti di gratitudine a quanti si sono adoperati per restituire bellezza e dignità a una chiesa precipitata, per decenni, a un livello di irrispettoso degrado, in quanto ridotta a indecente deposito di materiali. Si deve all’iniziativa di lavoro e di generosità economica di tanti appassionati il ritorno a una condizione di assoluta bellezza e abituale fruizione da parte delle forze migliori di tutta la città.

Restauri di opere d’arte, iniziative musicali e culturali di rango, buone frequentazioni hanno di nuovo reso orgogliosi i perugini di questa loro gloria che riunisce e condensa in sé valore storico, artistico, liturgico, culturale. Anche in memoria di don Raniero Giugliarelli, indimenticabile figura di religioso.

Sono stati numerosi gli interventi di carattere logistico e strutturale, oltre ai recuperi di opere d’arte contenute in quello scrigno, peraltro impreziosito dalla pittura murale di Gerardo Dottori. Ne abbiamo fornita notizia con regolarità ed entusiasmo (da ex freghi della Pesa).

Daremo successiva notizia di questa iniziativa che ci riempie di sano orgoglio borgarolo, civile e identitario.