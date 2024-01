Anna Tifu e Giuseppe Andaloro in concerto al teatro Cucinelli di Solomeo

Prezzo non disponibile

Domenica 14 gennaio, alle 17.30, al teatro Cucinelli di Solomeo riprende la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Protagonisti dell'atteso appuntamento Anna Tifu (violino), vincitrice nel 2007 del prestigioso Concorso Internazionale George Enescu di Bucarest e considerata una delle migliori interpreti della sua generazione, e Giuseppe Andaloro (pianoforte), già Premio Busoni e primo premio al Hong Kong International Piano Competition 2011.



Il duo, che nel 2018 ha debuttato per la casa discografica Warner Classics con l'apprezzato album Tzigane, presenterà a Solomeo un programma tra Ars gallica e suggestioni ispaniche e zigane, con la celebre e unica Sonata per violino e pianoforte di César Franck, la rapsodia da concerto Tzigane di Maurice Ravel, la Fantasia da concerto sulla Carmen op. 25 di Pablo de Sarasate e la più rara Fantasia op. 131 di Robert Schumann, originariamente composta per violino e orchestra.