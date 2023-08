Music Fest Perugia, gran finale con le Nozze di Figaro

Si avvia al gran finale la 17esima edizione del Music Fest Perugia, il festival di musica classica di respiro internazionale a cui partecipano studenti e grandi maestri provenienti da diverse parti del mondo, che fino a domenica 6 agosto fa riecheggiare le note della musica classica nell’acropoli perugina.

L’attesa è tutta, sabato 5 agosto, per la messa in scena dell’opera concertante in costume "Le nozze di Figaro" diretta dal maestro Alessandro Alonzi, nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori alle 20.30. Una rappresentazione a cui i cantanti del festival si stanno preparando, dall’inizio del festival, con prove quotidiane aperte al pubblico all’Auditorium (ex Oratorio) Santa Cecilia. Le generali sono verdì 4 agosto dalle 15 alle 18.

Tanti i grandi musicisti e maestri che hanno partecipato con entusiasmo a questa edizione del Music Fest Perugia e tra questi il pianista Ian Jones che si è esibito come solista ma anche in concerto con l’orchestra. “Mi sono trovato benissimo a Perugia – ha commentato Ian Jones –, ho incontrato tanti studenti talentuosi ed è bello stare anche con i maestri e confrontarsi, c’è una grande cultura musicale. L’organizzazione è fantastica, non conosco un altro festival in cui sono in programma tanti concerti in pochi giorni”. È il secondo anno che il pianista partecipa al Music Fest Perugia. “È stata un’esperienza bellissima, ho suonato il concerto di Schumann alla Basilica di san Pietro e mi è piaciuto tantissimo, ho anche fatto un concerto da solista alla Sala dei Notari. Il festival è stata un’occasione bellissima per gli studenti che hanno potuto ascoltare i maestri che suonano e anche per i professionisti”.

Nel programma di sabato 5 agosto, oltre all’importante appuntamento con l’opera, ci saranno due masterclass di canto alla Chiesa di santo Spirito, dalle 10 alle 13 con Suzanne Ramo e dalle 15 alle 18 con Christiana Ocampo. Infine, domenica 6 agosto dalle 17 alle 19 alla Sala dei Notari ci sarà il grande concerto (a pagamento) ‘Singers open door with all professor’: cantanti e maestri del festival si esibiranno insieme e tra questi ci saranno Eva Blahova, Tiziana Fabietti, Francesca Geretto, Chiara Giudice, Christiana Ocampo, Suzanne Ramo e Twyla Robinson. A seguire, sempre la Sala dei Notari ospiterà alle 19 un master recital (gratuito) e alle 21 un concerto (a pagamento) serale di chiusura con orchestra diretta dal maestro Eitan Globerson in cui si esibiranno giovani musicisti.

Tra gli altri grandi nomi di musicisti al festival, quelli del pianista Alexandre Moutouzkine e della violinista Chloé Kiffer, grandi performer, ma che docenti della Manhattan School che hanno insegnato agli studenti del Music Fest Perugia. Anche loro sono stati entusiasti dell’esperienza che hanno definito “magica” e “meravigliosa”, al festival e nella città di Perugia. “È stata un’esperienza bellissima – hanno commentato Kliffer e Moutouzkine – ai concerti c’erano tanti turisti ma anche musicisti, l’acustica della Sala dei Notari è bellissima, ci siamo divertiti molto. In questo festival ci sono artisti di tutto il mondo, ci siamo trovati veramente bene”.

Dopo dieci giorni di masterclass, master recital, lezioni, esibizioni e concerti, l’ultima giornata del Music Fest Perugia, lunedì 7 agosto, sarà dedicata ai saluti e alle partenze.