Moon in June, tre giorni di concerti al tramonto per ricordare Sergio Piazzoli: il programma

Una tre giorni che si preannuncia indimenticabile. Sono tante le emozioni che susciterà quest’anno il festival Moon in June all’Isola Maggiore di Tuoro sul Trasimeno, per un omaggio a Sergio Piazzoli e al suo luogo del cuore.

Ricco e suggestivo il programma voluto da Patrizia Marcagnani che andrà in scena dal 21 al 23 giugno, con protagonista ancora la grande musica al tramonto e progetti esclusivi ideati per l’occasione.

Entra così nel vivo il progetto “Sergino Memories” dopo l’inaugurazione al Cerp della Rocca Paolina di Perugia della mostra commemorativa realizzata a dieci anni dalla prematura scomparsa del promoter perugino per la serie di iniziative estive volute ed organizzate dal Comitato “Per Sergio Piazzoli”. Visitabile fino al 21 luglio, l’esposizione vuole celebrare la vita e l'eredità del grande organizzatore di concerti che ha lasciato un'impronta indelebile nella scena musicale umbra.

E venerdì 21 giugno la tre giorni all’Isola Maggiore si aprirà alle 18.30 con l’inaugurazione della “Panchina sonora” in memoria di Piazzoli. A cura della Signorini Associati sarà affiancata successivamente da una seconda panchina presso i Giardini del Frontone di Perugia (inaugurazione 12 luglio, ore 18.30, prima del concerto di Vinicio Capossela ad Umbria Jazz). Accanto alle panchine ci sarà un totem con un QR Code grazie al quale attraverso l’uso di smartphone si potranno scaricare play list musicali ed ascoltare seduti guardando l’orizzonte i brani amati da Piazzoli.

A scoprire la panchina, oltre al sindaco di Tuoro Maria Elena Minciaroni, sarà Malika Ayane, protagonista a seguire del “Concerto per Sergio Piazzoli” (ore 19.45) in compagnia del suggestivo scenario dell’Isola al centro del Lago Trasimeno. Sarà infatti Malika Ayane ad aprire il festival Moon in June con un sentito omaggio a Piazzoli. Un legame forte univa Malika e Sergio, un'ammirazione reciproca e una stima profonda che ha spinto la cantautrice ad accettare questo speciale invito. Accompagnata da un trio acustico, Malika Ayane darà vita quindi ad un'esibizione intima e raffinata con un omaggio sentito ad un amico speciale.

Il 22 giugno (ore 19.45), per la seconda giornata di Moon in June, sarà la volta di “Danilo Rea Play Ryuichi Sakamoto”. All’Isola Maggiore di Tuoro, sempre per il festival, il pianista e compositore italiano di fama internazionale omaggerà il grande Sakamoto (tra la lunga lista di artisti internazionali arrivati in Umbria grazie a Piazzoli) con un concerto esclusivo. Sakamoto, compositore, pianista e artista multimediale giapponese, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale mondiale, tra classica, jazz, elettronica e colonne sonore. Rea, a sua volta maestro indiscusso del pianoforte jazzistico, è noto per la sua versatilità e sensibilità, capace di spaziare con disinvoltura tra generi musicali diversi. La sua profonda conoscenza della musica di Sakamoto, unita alla sua straordinaria tecnica pianistica, promettono un concerto di altissimo livello, in grado di emozionare e coinvolgere il pubblico. Sotto il cielo mozzafiato del tramonto sull'Isola Maggiore, perla del Trasimeno, la musica di Sakamoto rivivrà nell'interpretazione magistrale di Rea, creando un'atmosfera magica e suggestiva. Un'occasione unica per immergersi nelle melodie evocative e nelle armonie raffinate del compositore giapponese, lasciandosi trasportare dalla magia del luogo e dalla maestria del pianista italiano.

Ad aprire il concerto al tramonto sarà il progetto “Profili Mediterranei”, duo con Peppe Stefanelli (percussioni) e Maurizio Zammartino (chitarra) che proporrà un concerto di musica mediterranea, con influenze dal jazz, dalla musica popolare e dalla world music. La partecipazione straordinaria dell’attore Bolo Rossini arricchirà la serata con letture di testi poetici e narrativi. Special guest il fisarmonicista Sandro Paradisi e la cantante Mariangela Berazzi.

Il giorno successivo (23 giugno, ore 19.45) e sempre all’Isola Maggiore per Moon in June in programma, con il sostegno della Fondazione Perugia, ci saranno “Connessioni sonore”, un viaggio musicale senza confini con protagonisti Dj Ralf, Ramberto Ciammarughi, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco, Patrizia Bovi, Davide Sartori. Un crocevia di epoche e culture sonore con un cast stellare di artisti pronti a far viaggiare attraverso i secoli e i generi musicali più disparati. Il pianista Ciammarughi assume il ruolo fondamentale di coordinatore musicale, con il compito di unire le diverse anime musicali presenti sul palco, creando un dialogo armonioso tra la tradizione popolare del duo Magnelli - Di Marco, le sonorità elettroniche di Dj Ralf, la musica antica di Patrizia Bovi e il rap di Davide Sartori. La sua maestria nel coniugare stili differenti è ciò che renderà il concerto "Connessioni Sonore" un'esperienza musicale davvero speciale. La Di Marco e Magnelli, custodi della tradizione popolare italiana, condurranno il pubblico attraverso un repertorio che affonda le sue radici nei canti più popolari reinterpretati con arrangiamenti originali e coinvolgenti. Patrizia Bovi, già protagonista con il gruppo Micrologus, si unirà a loro come una compagna di viaggio esperta. La sua voce eclettica e raffinata, capace di spaziare dalla musica medievale al jazz, si fonderà con il talento di Ciammarughi in un duo inaspettato e affascinante. DJ Ralf, maestro indiscusso dei suoni elettronici, si unirà all'equipaggio come un pioniere di nuove sonorità. Le sue sonorità innovative si intrecceranno con le melodie tradizionali, creando un'esperienza musicale unica e coinvolgente, dove il passato e il futuro si incontrano in un dialogo armonioso. Infine, il giovane rapper Davide Sartori come un narratore dei nostri tempi, porterà la sua voce fresca e moderna a coronare il concerto.

Ad aprire (ore 18.45) il concerto ci sarà la cantante Giorgia Bazzanti con Massimo Colabella in “Chitarra & Sound experience”. Una cantautrice dalla personalità decisa e potente, sensibile ed elegante, con una voce che sfida le convenzioni attraverso brani che rivelano una femminilità coraggiosa ed imprevista, corpi liberi e disegnati, scenari fascinosi e tinte color fuoco. In un’atmosfera suggestiva tra sonorità acustiche ed inattese.

Orario dei traghetti per Moon in June:

Venerdì 21 giugno

partenza da Tuoro: 14:40 I 16:10 I 17:40 I 18:40 I 19:30

ritorno per Tuoro dopo il concerto: 21,40 I 22:20

Sabato 22 giugno

partenza da Tuoro: 14:40 I 16:10 I 17:40 I 18:40 I19:30

ritorno per Tuoro dopo il concerto: 22:00 I 22,40

Domenica 23 giugno

partenze da Tuoro: 14:20 I 15:00 I 15:40 I 16:20 I 17:00 I 17:40 I 18:20 I 19:00 I 19:40

ritorno per Tuoro dopo il concerto: 22:00 I 22,40