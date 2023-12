Moon in June, tre tappe per concludere il 2023 in musica

Moon in June finisce il 2023 all’insegna della grande musica per riaprire poi il nuovo anno sempre sulla stessa scia. Dopo aver arricchito l’estate del Lago Trasimeno con un ricco cartellone di concerti itineranti e aver lanciato a Todi la rassegna “Todi in canto”, il cartellone di Moon in June riparte anche in inverno con un intenso programma.

Si inizia in occasione delle festività natalizie dal Teatro Brecht di Perugia (San Sisto), domenica 17 dicembre dalle ore 17.30, con l’evento “Lucio Battisti Bianco”. A 25 anni dalla morte del grande cantautore Moon in June vuole ripercorrere la carriera e le influenze in quello che viene da tutti considerato il "periodo bianco" dalle copertine degli album, ovvero il sodalizio artistico con Pasquale Panella. Un evento in cui musicisti suoneranno brani del Battisti che ha abbandonato la favola di Mogol facendola diventare più ruvida e sperimentale.

I musicisti protagonisti di questa avventura saranno quelli che compongono le due formazioni de L’Estate di San Martino (Marco Pentiricci /sax e flauto, Sergio Servadio/ batteria, Massimo Baracchi/basso e Bass Pedals, Riccardo Regi /chitarra 12 corde, Alessandro Cellini /chitarra elettrica

Andrea Pieroni/ voce, Stefano Tofi /tastiere, Gabriele Russo (Ensemble Micrologus) /Nickelarpa) e Oblio Project (Toti Panzanelli / chitarra, Filippo Serrano / Basso, Nicola Polidori/ batteria, Davide De Gregorio /voce).

La serata sarà introdotta dalla presentazione di due libri alla presenza degli autori: Donato Zoppo con "Lucio Battisti: Scrivi il tuo nome su qualcosa che vale" e Leonardo Varasano con “Nazione Pop”. A seguire il concerto.

Giovedì 28 dicembre si cambia città e proposta artistica. Alle ore 21.15 al Teatro Nido dell’Aquila di Todi l’evento gospel curato da Moon in June, come nuova tappa di “Moon in Canto”, e inserito nel cartellone degli eventi natalizi 2023/24 "Festa d'Inverno. Incontri e Racconti" del Comune di Todi. Sul palco salirà JP & The Soul Voices, un gruppo gospel che ha base nella zona centrale della Florida, nel profondo sud degli Stati Uniti.

The Soul Voices porta in Europa un repertorio unicamente gospel, dove il grande sound soul della tradizione del sud degli Stati Uniti si fonde agli spiritual e alle sonorità più moderne di questo genere. John Polk, leader e fondatore del gruppo, è un grande entertainer, oltre che voce, ed è capace di coinvolgere il suo pubblico creando un'atmosfera di grande festa e gioia.

"JP" Polk è un pastore e musicista gospel con esperienze in ambito nazionale e internazionale. Nel 2006 forma il gruppo chiamato "Voices of Life" che poi prenderà il nome definitivo di JP & 1Voice nel 2012. Con i 1Voice diventa il gruppo residente incaricato di animare i famosi "gospel bruch" della House of Blues di Orlando. Il grande successo di questo appuntamento gli dà l'occasione di creare un gruppo unicamente maschile, che chiama #Brotherhood. Insieme a sua moglie Zelda, altra magnifica voce, e al suo gruppo, è chiamato con regolarità ad esibirsi nei grandi resort circostanti l'area di Disney World, dove viene notato da leggende del gospel quali Donnie McClurkin e Yolanda Adams, che li invitano poi in veste di coristi per le loro tournee nazionali. Oltre a questi, i 1Voices hanno il privilegio di collaborare con altri nomi di primo livello, quali Dorinda Clark Cole, Todd Dulaney, Jovonta Patton, LaRue Howard.

Anche il 2024, sempre grazie a Moon in June, inizierà in grande stile. Domenica 25 febbraio, alle ore 21 al Teatro Morlacchi di Perugia (in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria), in programma l’atteso spettacolo ‘Pur di far Commedia’ che toccherà diverse città italiane tra febbraio e aprile. Il nuovo anno quindi Paolo Belli lo inizierà a teatro con il ritorno in scena dello spettacolo.

Lo show, che ha debuttato nel 2022 ottenendo grande successo e applausi a scena aperta, è l’evoluzione naturale di ‘Pur di fare Musica’, messinscena che ha riscosso il riconoscimento della critica e del pubblico nelle stagioni precedenti.

In ‘Pur di far Commedia’ (scritto dallo stesso Belli con Alberto Di Risio) storie e aneddoti accompagnano il pubblico alla scoperta di personaggi a volte surreali, ma che si dedicano senza limiti a realizzare il sogno di vivere seguendo la propria passione. Paolo racconta le mille peripezie ed i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera, fra esilaranti provini a musicisti strambi ma geniali, momenti di riflessione ed i suoi grandi successi rivisitati in una nuova veste. Prosa, canzoni e risate sono gli ingredienti di “Pur di Far Commedia” dove Paolo, accompagnato da sette musicisti/attori, lascia più spazio al parlato, ai racconti e all’interazione con il suo pubblico, si lascia trasportare dai ricordi riuscendo a coinvolgere i presenti, emozionando ed emozionandosi, ripensando al percorso finora fatto.

Sul palco, oltre ovviamente a Belli, ci saranno: Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli.