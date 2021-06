Moon in June torna all’Isola Maggiore e apre a Gubbio con gli Extraliscio

Prezzo non disponibile

Ad aprire l'estate musicale di Moon in june saranno gli Extraliscio, band rivelazione anche del festival di Sanremo. L'appuntamento è per il 19 agosto a Gubbio nel suggestivo scenario del Teatro Romano (a breve le prevendite su www.boxol.it). Il festival vero e proprio, che ha reso unico Moon in June con protagonista la musica al tramonto, torna all’Isola Maggiore (20-22 agosto), nel cuore del Lago Trasimeno.

Lo scorso anno, per le note vicende legate al Covid, la rassegna si è tenuta al Campo del Sole di Tuoro con una edizione rivista e riprogettata. Quest’anno si torna all’origine e al format originale con le note che risuoneranno davanti alle acque del “mare dell’Umbria”.

La stagione estiva targata Moon in june arricchisce il suo programma anche in altre location del Trasimeno: oltre che la due giorni dedicata a Dante alla Rocca di Castiglione del Lago (27 e 28 luglio) con grandi protagonisti della musica, in arrivo pure una rassegna nella spiaggia di Albaia a Monte del Lago (dal primo luglio).

L’omonima associazione organizzatrice del festival all’Isola Maggiore e della stagione musicale, con la direzione artistica di Patrizia Marcagnani, prossimamente rivelerà maggiori dettagli sulla programmazione.

Chi sono gli Extraliscio

È la musica che balleranno nelle balere del futuro, è un suono attuale che ha le sue radici nella musica folkloristica di Secondo Casadei, che nasce in Romagna dalla penna del maestro Mirco Mariani, tra mellotron e primordiali drum machine, canzoni che arrivano alle nostre orecchie grazie alle voci di Mauro Ferrara e Moreno il Biondo, protagonisti indiscussi delle piste romagnole. In Extraliscio l'elemento follia è sempre in allerta ed è forte la sensazione che da un momento all'altro la festa possa sfuggire di mano. Una tappa del tour estivo “E’ bello perdersi” della formazione farà tappa quindi anche a Gubbio.