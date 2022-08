Moon in June, il maltempo fa slittare gli ultimi due concerti: martedì a Passignano Frankie Hi Nrg e Al Jazzeera

Cambio di date per gli ultimi due eventi, ad ingresso gratuito, previsti per il finale di Moon in June.

Il concerto annunciato per stasera (sabato 27 agosto) nell’area della passeggiata di Passignano sul Trasimeno, per la pioggia in arrivo per la serata come da previsioni meteo, è stato spostato a martedì 30 agosto (ore 21.30): protagonisti saranno sempre il trio Al Jazzeera che incontreranno il pioniere del rap italiano Frankie Hi-Nrg Mc. Solo rimandato di qualche giorno quindi l’appuntamento in cui l’eleganza del jazz e la verve del rap saranno insieme per un viaggio fatto di suggestive contaminazioni musicali, dissonanze in rima e cortocircuiti geografici.

Anche il concerto “Gabriele Mirabassi e Maurizio Giammarco play Ciammarughi” previsto inizialmente per domenica 28 agosto a Città della Pieve è stato rinviato a sabato 24 settembre (ore 22, Chiesa di Sant’Agostino), a causa della positività al covid di uno dei musicisti. Maurizio Giammarco al sax, Gabriele Mirabassi al clarino, Ramberto Ciammarughi al pianoforte si uniscono per dare vita ad alcune composizioni del pianista Ciammarughi, in una visione interpretativa che, data l’unicità di questa formazione, non ha precedenti.