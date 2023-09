Moon in June, come uscire dalla comfort zone dei propri gusti musicali

Con il successo di Fiorella Mannoia e Danilo Rea in concerto a Castiglione del Lago si è conclusa a settembre la stagione estiva targata “Moon in June”. Un concerto emozionante con due big della scena musicale italiana che hanno suggellato una serie di concerti di alto livello iniziati nel mese di giugno.

Prima di tutto il festival itinerante al lago Trasimeno che, oltre alla tradizionale cornice dell’Isola Maggiore con certezze come Diodato ma anche con le scommesse vinte di Lucio Corsi e Daniela Pes, ha offerto un'ampia varietà di eventi e spettacoli che hanno coinvolto un pubblico giovane e da fuori regione.

In particolare, a sorprendere è stato il successo di musicisti come Alfa Mist e Maria Chiara Argirò nelle piazze di due luoghi come Castel Rigone (Passignano) e San Savino (Magione) in cui era impensabile portare artisti che sanno combinare jazz ed elettronica.

La direttrice artistica Patrizia Marcagnani a bilancio della stagione afferma: “Siamo riusciti a offrire al pubblico un programma ricco di eventi originali e stimolanti perché la nostra rassegna si distingue per la capacità di accogliere le nuove tendenze musicali e di proporre progetti che vanno al di fuori della ‘comfort zone’ a cui siamo musicalmente abituati. Siamo seguiti da persone che amano la musica perché offriamo al pubblico la possibilità di scoprire nuove forme di espressione artistica oltre a proporre talenti consolidati”.

Quest’anno, inoltre, “Moon in June” ha avviato una nuova collaborazione con il Comune di Todi per la rassegna “Moon in Canto”. Il concerto di Madame in piazza del Popolo ha avviato a fine agosto un percorso che ora proseguirà in autunno e inverno con eventi al Teatro Comunale: primo appuntamento il 3 novembre con Vinicio Capossela. Il celebre cantautore, vincitore tra l’altro della Targa Tenco 2023 nella categoria Miglior Album con l’ultimo lavoro discografico "Tredici canzoni urgenti", sarà protagonista di "Con i tasti che ci abbiamo", il tour che porterà nei teatri italiani i brani del nuovo album (biglietti in prevendita su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali).

Un ringraziamento speciale Moon in June lo rivolge quindi alle istituzioni che hanno reso possibile la realizzazione di questi eventi: Regione Umbria, i comuni del Trasimeno coinvolti (Tuoro, Castiglione del Lago, Passignano, Magione), il Gal del Trasimeno e il Comune di Todi.

“Senza il loro impegno e contributo, non sarebbe stato possibile raggiungere tali risultati” sottolinea ancora Marcagnani per poi aggiungere: “Un ringraziamento particolare va anche al pubblico, che ha dimostrato grande affetto e partecipazione. La loro presenza e il loro entusiasmo sono stati fondamentali per il successo di questa edizione. Moon in June ora si impegna a continuare a promuovere l'arte e la musica offrendo al pubblico nuove opportunità di scoperta e di crescita. Non vediamo l'ora di accogliere nuovamente nuovi appassionati il prossimo anno, con una edizione 2024 ancora più ricca e stimolante”.