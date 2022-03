Un mix musicale inedito, tra il classico e il moderno, al Teatro franco Bicini di Perugia

Indirizzo non disponibile

Il Teatro Franco Bicini di Perugia propone uno spettacolo che è qualcosa di nuovo e di antico. Antico perché sono ben note, per non dire celebri le musiche che vi saranno presentate. Nuovo per la combinazione, la mescolanza ardita, inusuale, impensabile degli ingredienti di cui ciascun pezzo musicale è costituito. Questa azzardatissima miscela di musica classica e musica leggera è stata pensata dalla creatività e la grande esperienza musicale del pianista M° Fausto Sportolari, che viene da una formazione classica, ma, nelle sue tournée nazionali e internazionali ha al suo attivo anche una lunga esperienza della musica cosiddetta leggera. Un genere che pur definito “leggero”, conserva dei veri e propri capolavori, gioielli della canzone italiana destinati a restare nel tempo.

Quindi lo spettacolo presenterà una serie di brani di autori classici quali Bach, Mozart, Brhams, Listz, Chopin, Bizet, intrecciati ad alcuni tra i più grandi successi della canzone italiana, cogliendone l'assonanza, l'affinità, i richiami, la somiglianza.

L'appuntamento è per il 12 e 13 Marzo al teatro Franco Bicini di via del Cortone, Perugia