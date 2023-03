Messe luterane, doppio appuntamento con Bach: prima a lezione poi il concerto

Prosegue sabato 25 marzo la rassegna “Storia, musica e parole in circolo”, ciclo di conferenze musicologiche a carattere divulgativo, giunto alla quarta edizione, e curato da Silvia Paparelli, da anni collaboratrice del Teatro Cucinelli, e docente di Storia ed Estetica della Musica presso il Conservatorio di Terni.

Per questo secondo appuntamento, come da tradizione, la rassegna ospita annualmente una conferenza di argomento bachiano in occasione del “compleanno” del compositore.

Quest’anno, per festeggiare i 338 anni di Bach, la scelta è caduta sulle cosiddette “Messe luterane”, anche in considerazione del fatto che la Messa BWV 235 sarà eseguita nel concerto di domenica 26 marzo presso la Basilica di San Pietro, alle 17.30.

La conferenza vuole infatti essere anche un'agile guida all’ascolto del concerto dedicato a Johann Sebastian Bach, eseguito dal Coro da Camera “Canticum Novum” accompagnato dall’orchestra dell’Accademia Hermans e dai solisti Lucia Casagrande Raffi, soprano, Lucia Napoli, mezzosoprano, Luca Cervoni, tenore, Mauro Borgioni, baritono, e Fabio Ciofini, organo e direzione; il programma ruoterà intorno alla produzione di Cantate per la Thomaskirche di Lipsia, e in cui saranno eseguite anche la Cantata BWV 140 e il Concerto BWV 1059a.