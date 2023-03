Messa da requiem di Francesco Morlacchi. Buona la prima, buona la seconda… ultimo appello a Santo Spirito

Messa da requiem di Francesco Morlacchi. Buona la prima, buona la seconda… ultimo appello. Tertium datur… ma sarà l’ultima chance.

A richiesta, dopo la prima e la seconda presentazione. Perché non c’è due senza tre. E perché sono in tanti a doversi rammaricare per non aver avuto modo di sentirla.

La presentazione avvenne il 9 agosto 2022, alla XIV edizione del Festival Laurenziano d’Organo, in cattedrale.

Repetita iuvant e dunque ci fu il 9 settembre, in seconda esecuzione, in seno alla Sagra Musicale Umbra, edizione 2022.

Ora il Coro Santo Spirito Volumnia propone di nuovo la “Messa da requiem” di Francesco Morlacchi, mercoledì 29 marzo 2023, alle ore 21:00, presso la Chiesa di Santo Spirito in Perugia.

Sarà rappresentata in forma ridotta per coro, soli e organo questa fondamentale opera del compositore perugino, forse troppo dimenticato. O colpevolmente sottovalutato. E, detto tra noi, non c’è di peggio che minimizzare il valore di autori di casa nostra. È una scelta colpevole, esiziale per cultura e identità.

Sotto i riflettori il Coro Santo Spirito Volumnia diretto dal Maestro In Sang Hi.

La musica immortale di Morlacchi riecheggerà ancora una volta nella bella chiesa del Parione. E sarà una splendida occasione per ascoltarla. Per quanti non ne hanno fin qui avuta la possibilità o la sorte. E per rendere onore agli studi di valore dell’amica musicologa Bianca Maria Brumana che tanto si è adoperata per la buona fama del grande musicista perugino. Nato nel miserabile quartiere (demolito in epoca fascista) della Spina, adiacente all’attuale piazza Fortebraccio.. Averlo trascurato dovrebbe fungere, e pungere, a tutti noi perugini, come… una “spina nel cuore”. Satis est.