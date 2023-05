Maurizio Di Fulvio Trio tra jazza e pop, all'auditorium San Domenico

Martedì 9 maggio alle 21 l’Auditorium di San Domenico a Foligno ospiterà il concerto di Maurizio Fulvio Trio Latin-Jazz and Pop Songs.

Maurizio Di Fulvio Trio è gruppo d’avanguardia, tra i più importanti della scena internazionale, in cui predominano eleganza strumentale, equilibrio tecnico-esecutivo e sound inconfondibile. Componenti: Maurizio Di Fulvio, alla chitarra; Ivano Sabatini, contrabbasso; Alessia Martegiani, cantante.

Il programma, attraverso accostamenti singolari, proporrà un’interpretazione elegante e trascinante di standard latin jazz e allo stesso tempo eclettica e pulsante attraverso l’esecuzione di pop songs.

L’evento rientra tra i programmi ideati da CoopCulture per la promozione e per la valorizzazione del patrimonio culturale, in ottica di politiche di audience development, al fine assicurare a visitatori, turisti e residenti, la fruizione dei luoghi secondo i nuovi modelli e i nuovi canoni europei soprattutto in termini di esperienza per ogni tipologia di pubblico.