Lanterna Magica: una festa di musica, cinema ed eccellenze del territorio in Altotevere

Tra jazz e psichedelia retrofuturista dance, due giorni di musica, cinema e birra del territorio in Altotevere. Entra nel vivo – giovedì 16 maggio a Città di Castello e venerdì 17 a San Giustino – la rassegna Lanterna Magica, promossa dall'associazione umbertidese Effetto Cinema.

Si comincia giovedì 16 maggio al Nuovo Cinema Castello di Città di Castello, con una serata all'insegna del jazz sul grande schermo e sul palco: dalle 21 si esibirà infatti Matteo Chimenti (contrabbassista e socio fondatore del Jazz Club Valtiberina, promotore del Borgo Jazz Festival, rassegna che si svolge dal 2018 a Sansepolcro) con il suo trio (con Lorenzo Bisogno al sax tenore e Gerardo Grande alla chitarra), proponendo in un concerto a ingresso gratuito un repertorio che attinge sia dagli autori del classico repertorio jazz, sia da brani scritti per il cinema. E proprio il cinema chiuderà la serata, con la proiezione, al termine del concerto, del documentario Berchidda “Time in Jazz”, che raccoglie ed elabora più di 1.500 ore di materiali d’archivio girati in 25 anni da Gianfranco Cabiddu e la sua troupe nelle varie edizioni di Time in Jazz, festival musicale creato e diretto da Paolo Fresu nel suo paese natale, Berchidda, in Sardegna. Un film concerto che intreccia musica e luoghi, emozioni e memorie, con la partecipazione, tra gli altri, di Stefano Bollani, Enrico Rava, Carla Bley, Uri Caine, Ornette Coleman, Richard Galliano e tanti altri.

Venerdì 17 maggio ci si sposta al cinema Astra di San Giustino, dalle 19, per il live a ingresso gratuito dei Club Plaisir, in Italia per presentare il loro nuovo album Planète Vacances, viaggio in un ballabilissimo universo psichedelico retro-futuristico. Quella di venerdì sarà una serata speciale per il territorio perché, in collaborazione con Birrificio Altotevere, verrà presentata la birra Astra, terza classificata – nella Categoria 14 – al concorso Birra dell'anno 2024.

Il progetto Lanterna magica – Cinema come luogo di multiculturalità, pensato per trasformare alcune delle sale cinematografiche della provincia di Perugia in veri e propri “hub culturali” in cui unire proiezioni ad eventi multidisciplinari dal vivo, proseguirà poi il 24 maggio, al cinema Metropolis di Umbertide, con il concerto di Al Doum & The Faryds.

Il festival – che si svilupperà fino a settembre con una serie di concerti ed eventi in Altotevere e a Perugia – porterà sui palchi e sugli schermi dei cinema performance musicali e multimediali spaziando dal jazz alla musica elettronica, dai ritmi folkloristi all’R&B e il UK Garage.