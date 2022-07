Torna Lacustica, la rassegna che affianca Moon in June a Castiglione del Lago: in programma Ditonellapiaga e Malika Ayane

Non solo “Moon in June”, festival itinerante in sei comuni del Trasimeno sta costellando all'insegna della grande musica le rive del lago, l’omonima associazione che organizza il grande evento dell’estate musicale umbra propone anche in un’altra rassegna con la musica di qualità giunta alla sua seconda edizione: Lacustica, organizzata sempre insieme al Comune di Castiglione del Lago vuole essere una nuova offerta di intrattenimento culturale sul territorio e occasione d’incontro e di aggregazione.

Due sono i concerti in programma per l’estate 2022, Ditonellapiaga (28 luglio, ore 21) e Malika Ayane (29 luglio, ore 21). Entrambi nel suggestivo scenario della Rocca del Leone. Il live di Ditonellapiaga, inoltre, sarà ad ingresso libero. “

Con Lacustica abbiamo deciso insieme al Comune di Castiglione di omaggiare la comunità con un evento gratuito” afferma la direttrice artistica Patrizia Marcagnani. Chi ha già comprato il biglietto in prevendita, può quindi chiedere il rimborso a Boxol e Ticketone.

Ditonellapiaga (28 luglio, ingresso gratuito)

“Camouflage”, titolo del disco dell’artista rivelazione, è il perfetto autoritratto di una personalità in grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma anche ragazza della porta accanto. Tredici brani che costituiscono un caleidoscopio di emozioni, amori, ricordi, paure e insicurezze, sogni e aspirazioni, delusioni e rinascite. L’ironia – a tratti anche feroce – e la malinconia, spesso struggente. La solarità raggiante e il buio delle notti urbane. Il romanticismo che toglie il respiro e il cinismo pregno di black humor. È questo il composito universo espressivo di Ditonellapiaga, tenuto insieme da un’anima che ha il respiro del più elegante e sofisticato pop internazionale, da una sincerità profonda e, soprattutto, da una voce intensa, dal timbro inconfondibile, capace di spingersi fino alle più ardite evoluzioni, degne delle grandi interpreti jazz. Un talento che le consente di stare a suo agio sia sul palco di un night club newyorkese che su quello di un grande festival pop o di un club votato alla musica indie. E se c’è anche da rappare, Ditonellapiaga non si tira indietro e stupisce dimostrando un eclettismo fuori dal comune e una versatilità naturale, frutto di anni passati nel fervido ambiente delle jam session capitoline e del sound del duo bbprod che la accompagna fin dal suo esordio.

Malika Ayane (29 luglio, prevendite attive su Boxol e Ticketone)

La celebre cantante è tornata live con Malika Summer Tour 2022 toccando alcune delle location più suggestive d'Italia e i principali festival italiani: anche a Castiglione del Lago quindi si potrà incontrare la cantautrice e godere della sua musica. Il Malika Summer Tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, è il nuovo viaggio dal vivo di Malika Ayane. Ritorna finalmente ad esibirsi live la cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza che, con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, ripercorre la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica italiana. In questo viaggio musicale e armonico Malika non sarà sola, ma accompagnata da una band eccezionale composta da Stefano Brandoni alla chitarra, Andrea Andreoli al trombone, Raffaele Trapasso al basso, Carlo Gaudiello al piano e Searcy Leif alla batteria.