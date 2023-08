La storia del reggae alla Darsena, arrivano gli Africa Unite

Sabato 12 agosto gli Africa Unite si esibiscono alla Darsena di Castiglione del Lago.

Dopo la pubblicazione di “7 Secondi”, terzo singolo estratto dall’album Non è Fortuna, del 2022, e la più recente ristampa di Vibra (Universal), album del 2000 ripubblicato a fine luglio in versione vinile, gli Africa Unite proseguono con il loro “Perchè Non è Fortuna Tour” e sul palco della Darsena, presentano i brani dell’ultimo album Non è Fortuna e alcuni evergreen dello storico repertorio.

La band continua, dopo oltre quarant’anni, a portare sui palchi di tutta Italia il suo storico sound caratterizzato da ritmo in levare, reggae, dub e elettronica. A partire dallo scorso maggio c’è anche una novità nella formazione che vede, dopo diversi anni, il ritorno della sezione fiati.