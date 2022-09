La Singolarità di Lorenzo Kruger alla Darsena di Castiglione del Lago

Torna in Umbria Lorenzo Kruger, domenica 18 settembre sarà alla Darsena di Castiglione del Lago in versione solo piano. Centinaia di concerti nel corso della sua carriera gli hanno fatto acquisire una presenza scenica poliedrica in bilico tra musica, teatralità e intrattenimento. Fuori dagli schemi, provocatorio e irriverente, totalmente dedito alla musica e al suo pubblico, Kruger si è espresso fino a oggi in una dimensione live al fianco del pianoforte. E, dopo il tour di nuovo accompagnato da una band, dopo la fortunata parentesi dei Nobraino, riabbraccia la dimensione "solo".