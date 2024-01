La grande musica di Zimmerman e Choni a San Francesco al Prato

Prezzo non disponibile

Torna la grande musica a San Francesco al Prato, sabato 20 gennaio, con l'atteso nuovo appuntamento della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli che “debutta” nel ritrovato auditorium cittadino. Alle 17.30 si esibirà il celebre violinista tedesco Frank Peter Zimmermann, il cui primo concerto a Perugia risale al 1994, uno degli strumentisti piu? richiesti a livello internazionale, che vanta una pluripremiata discografia (con EMI, Sony, BIS, Ha?nssler Classic, Ondine, Decca, Teldec ed ECM) e un'altrettanto eccezionale carriera internazionale da solista in prestigiose orchestre europee e statunitensi.

Per l’occasione Zimmermann – che suona un prezioso Stradivari “Lady Inchiquin” del 1711 – sara? accompagnato dal trentenne pianista ucraino Dmytro Choni, che si è distinto recentemente in importanti concorsi internazionali (come il “Paloma O’Shea” di Santander, nel 2018, e il Van Cliburn, negli Stati Uniti, nel 2022). Molto raffinato il programma del concerto di sabato a Perugia, con due pagine “classiche” – la Sonata op. 23 di Ludwig van Beethoven e la Prima Sonata op. 78 di Johannes Brahms – che si contrappongono alla “violenza” della Prima Sonata di Be?la Barto?k.