L'Umbria che spacca: a Perugia anche il ritorno dei Nobraino, lo Stato Sociale e Fabri Fibra: tutto il programma

Si completa a colpi di grandi nomi il cartellone degli ospiti di punta della decima edizione de “L’Umbria che spacca”, in programma in diverse location del centro storico di Perugia per quattro giorni dal 29 giugno al 2 luglio 2023.

E dopo i Verdena (1 luglio) e la “Rebel Sunday - Pop punk is not dead” (2 luglio ad ingresso gratuito con i protagonisti del pop-punk italiano come Finley, Naska, dARI e Lost), Fabri Fibra e l’accoppiata Lo Stato Sociale e Nobraino concluderanno le giornate del 29 e 30 giugno nel main stage dei Giardini del Frontone.

Giovedì 29 giugno sarà la volta de Lo Stato Sociale insieme ai Nobraino. I ragazzi de Lo Stato Sociale sono tornati e hanno molte cose da dire. Insieme all’annuncio di "Stupido Sexy Futuro", il loro nuovo attesissimo album, non poteva mancare un live estivo anche a “L’Umbria che spacca”. Sarà tutto speciale anche per la presenza dei Nobraino. Nel decennale di “Disco d’Oro” – l’album che li ha fatti conoscere al pubblico italiano nel 2012 – la band romagnola ha deciso di tornare sul palco per ritrovare i propri fan che da anni reclamavano un loro ritorno sulle scene.

Venerdì 30 giugno sarà invece il turno di Fabri Fibra, per la prima esibizione in un festival umbro di quella che è considerata una vera icona del rap italiano. A un anno dall’uscita di “Caos”, Mr. Simpatia arriva finalmente in Umbria con un live pazzesco. Dopo il successo dell’ultimo album e del successivo tour, Fabri Fibra torna live nell’estate 2023 sui palchi dei principali festival estivi, tra cui anche “L’Umbria che spacca”.

Anche a Perugia quindi Fibra e il suo “fidato” DJ Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta completamente rinnovata che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, per citarne alcuni) e dall’altra accoglieranno i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista della parola, brani come “Propaganda” (singolo Doppio Platino), “Stelle” (certificato Oro) e “Caos” (Platino), il singolo con Madame e Lazza.

Formula che vince non si cambia, potremmo dire, e Fibra lo dichiara chiaramente: “Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono”. Sul palco Fibra e Double S non fanno rimpiangere in nessun modo né una band né nessun altro apparato scenico, invitando il pubblico a partecipare con loro ad una vera e propria liturgia di quasi due ore dove il rapper cerimoniere snocciola canzone dopo canzone i successi della sua ventennale carriera.

Il festival è quindi pronto ad accoglierlo sul main stage per una serata quella del venerdì tutta powered by Mastri Birrai Umbri. Anche quest’anno, infatti, Mastri Birrai Umbri con la linea Monkey accompagnerà l’Umbria che spacca nel suo viaggio musicale. Non solo. Una selezione delle loro migliori Birre Agricole Artigianali sarà disponibile presso le aree del festival durante i 4 giorni di festival.

C’è ancora tempo fino al 31 maggio, infine, per iscriversi alla sesta edizione del “COOP Music Contest”, in collaborazione con Coop Centro Italia, il concorso dedicato a band, solisti e producer umbri, o che svolgono principalmente attività musicale in Umbria, per dare la possibilità di esibirsi con la loro musica originale in apertura agli headliner del festival.

Una decima edizione del festival quindi sempre più ricca ma che non mancherà di riservare ancora nuove sorprese, che saranno annunciate prossimamente.

“L’Umbria che Spacca” è ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff Associazione di Promozione Sociale (APS).

L’edizione 2023 è realizzata con il contributo di Regione Umbria, Comune di Perugia, e con il patrocinio di Galleria Nazionale dell’Umbria, Direzione Regionale Musei Umbria, Università degli Studi di Perugia, Adisu Umbria, Fai - Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Perugia, Fai - Fondo Ambiente Italiano Giovani Delegazione di Perugia.