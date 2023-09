L'Orchestra Regionale della Toscana diretta da Andrea Battistoni chiude la Sagra Musicale Umbra

Tutto pronto per il gran finale della 78esima Sagra Musicale Umbra, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica, con tre concerti a Perugia e Torgiano (info e biglietti www.perugiamusicaclassica.com). Venerdì 22 settembre, alle 21, la due giorni di chiusura dello storico festival umbro si apre con l'ultimo appuntamento a ingresso gratuito della rassegna Voci della Città, che nelle settimane scorse ha visto protagonisti diversi gruppi corali umbri – Accademia degli Unisoni, Armoniosoincanto, Coro Santo Spirito Volumnia, Coro dell'Universita? degli Studi di Perugia, Ensemble Coristi a Priori, Libercantus Ensemble – che ora si esibiranno insieme, nella Cattedrale di San Lorenzo, diretti da Gary Graden.

Sabato 23 settembre, alle 19, la Chiesa del Crocifisso, a Torgiano, ospiterà invece il concerto Il cielo e il canto, con Kremena Dilcheva, mezzosoprano, e Damiano Carissoni, pianoforte. In programma opere di Gustav Mahler, Richard Strauss e Robert Stolz.

La sera, alle 21 al teatro Morlacchi di Perugia, andrà in scena il grande concerto di chiusura della Sagra Musicale Umbra 2023: Il destino e la storia. Sul palco del teatro perugino l'Orchestra dalla Toscana, considerata una tra le migliori orchestre in Italia, diretta da Andrea Battistoni, talento del podio e il piu? giovane direttore mai scritturato dalla Scala. Con loro, il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” (maestro del coro Lorenzo Donati). In programma il Requiem in do minore per coro e orchestra, “A? la me?moire de Louis XVI”, di Luigi Cherubini, e la celeberrima Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven.