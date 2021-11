Jazz Club Perugia, arriva il giovane talentuoso Christian Sands il 4 Novembre

Un nuovo appuntamento per la stagione jazzistica perugina all'Hotel Sina Brufani. Il 4 Novembre, infatti, ad allietare gli amanti del genere sarà Christian Sands, pianista, compositore e band leader, uno dei protagonisti della scena jazz contemporanea. “A jazz star of the future,” lo ha definito in tempi non sospetti Wynton Marsalis.

È giovane (trentunenne), ma si è già affermato come uno dei talenti della sua generazione. Pianista dalla tecnica impeccabile, dal fraseggio elegante che però non concede nulla al virtuosismo fine a se stesso, Christian Sands è diventato familiare nel mondo del jazz come pianista della big band e poi del trio di Christian McBride, che è stato, insieme ad una eminenza grigia come Billy Taylor, il suo mentore. Discograficamente parlando, Sands è attivo dai primi anni duemila con qualche uscita a suo nome, e a partire dal 2017 ha registrato per l’etichetta Mack Avenue. “Be Water” è il titolo dell’ultimo lavoro come leader, ispiratogli da una frase della leggenda delle arti marziali Bruce Lee. È un disco ambizioso che svela la capacità di Sands di costruire prodotti ben strutturati seguendo un filo concettuale che non è un mero assemblaggio di brani. Il “filo” in questo caso è l’acqua, nella quale confluiscono tranquillità, potenza, fluidità.

Tra le partecipazioni a progetti altrui, si segnala un cd di Ben Williams, bassista con la Unity di Pat Metheny, e lavori con Gregory Porter e Ulysses Owens.

A poco più di 30 anni, Il pianista di New Haven ha trovato una precisa collocazione nella scena del jazz contemporaneo. La sua cultura musicale e la conoscenza della storia del jazz gli permettono di tenere ben saldi i legami con le radici; nello stesso tempo, Sands è un artista proteso in avanti, nella convinzione che il jazz non può indugiare sugli schemi del passato.

Christian Sands – pianoforte

Marco Panascia – contrabbasso

Ryan Sands – batteria