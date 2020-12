"In festa nativitatis", il concerto del 1 dell'anno on line con l'Ensemble Micrologus

L'appuntamento per gli amanti della musica da camera è per il 1 gennaio alle ore 18.30 con il concerto "In festa nativitatis in memoriam Ulrich Pfeifer (1959-2020)". Verranno eseguite misuche medievali del Natale (XIII-XV sec.) tratte dalle seguenti raccolte:

- Laudi Medievali della Natività

(Italia, XIII-XIV sec.)

- Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso X «el sabio»

(Spagna, XIII sec.)

- “Laude dell’Osservanza Marchigiana”

(ms. West. 84 - fine XV sec.)

- «El Llibre Vermell de Montserrat»

(Spagna, XIII-XIV sec.)

- Ms. Biblioteca Nazionale di Torino, F I 4

(Italia, XIII sec.)

Esecuzione dell'Enseble Micrologus.

Il concerto è stato registrato dal vivo il giorno 19 dicembre 2020 presso l’Auditorium del Centro Studi Europeo di Musica Medievale "A. Broegg" di Spello (Pg), ed è la prima edizione on line del Festival Spello Splendens che da molti anni si tiene nella cittadina umbra di Spello nei giorni delle festività natalizie. L'organizzazione è portata avanti in collaborazione con il Festival del Medioevo.



Gli artisti

Patrizia Bovi

canto, arpa, buccina



Goffredo Degli Esposti

flauto doppio, zufolo & tamburo, organo portativo,

campane, cornamusa



Gabriele Russo

viola, ribeca, viola da gamba, buccina



Enea Sorini

canto, salterio, tamburo, tamburello



Federica Bocchini

canto, cimbali



Lorenzo Lolli

canto, tamburello, crotali, naccaroni, campane