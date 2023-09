In concerto a Gubbio Ian Harrison, "Il Miles Davis della musica antica"

Musicista e compositore di molti stili storici e tradizionali, Ian Harrison insegna musica per fiati medievali e rinascimentali alla Schola Cantorum Basiliensis. Combinando tecniche tradizionali, virtuosismo barocco e un’enorme conoscenza delle fonti musicali medievali, ha sviluppato un nuovo stile e fissato nuovi standard, diventando uno dei principali improvvisatori europei su bombarde, cornamusa e cornetto.



È specializzato in fiati storici e in strumenti antichi come la ciaramella, il cornetto, la cornamusa storica e il flagioletto, un piccolo flauto a becco di legno o di avorio.

Le sue abilità originali, virtuosistiche e improvvisative gli hanno valso premi al Bruges Early Music Festival, al Rencontres des Maitres Sonneurs, St. Chartier e al German Pop and Rock Awards. Sarà in concerto martedì 19 settembre alle 21.30, al teatro Luca Ronconi di Gubbio. E' un'anteprima del Festival del Medioevo.

Ian Harrison è cresciuto a Newcastle upon Tyne, l’ultimo angolo d’Inghilterra dove è ancora viva la tradizione della cornamusa. Ha iniziato la sua carriera musicale cantando nel coro della cattedrale di Canterbury. Ha conseguito un Master in Musica presso la City University di Londra e ha proseguito gli studi presso il Royal Conservatory, L’Aia e la Schola Cantorum Basiliensis in Svizzera. È membro fondatore dell’ensemble Les haulz et Les bas e dell’ensemble per la musica tradizionale antica The Early Folk Band. Ha suonato come solista ospite in molti gruppi ed orchestre: Sequentia, The Harp Consort, Hirundo Maris, Freiburger Barockorchester, Ensemble Micrologus, Ensemble Sarband, The New London Consort, Prague Chamber Orchestra, Bochum Symphony Orchestra e la Metropole Orchestra. Alla attività musicale alterna quella di insegnante e conferenziere in vari paesi del mondo.