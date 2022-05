"In... Canto d'Estate", Fabrizio Moro al Parco Vulcanologico di San Venanzo per l'unica data umbra del suo tour, ecco quando

Una location suggestiva e carica di significati come il parco Vulcanologico di San Venanzo (Terni) ospiterà l'unica data umbra di Fabrizio Moro che questa estate tornerà a cantare in live con "La mia voce tour 2022". Il prossimo 17 luglio (ore 22) l'artista sarà ospite della 14esima edizione di "In... Canto d'Estate", il Festival della musica d'autore organizzato dalla Pro Loco di San Venanzo con il patrocinio del Comune di San Venanzo.

Moro eseguirà dal vivo i brani del suo ultimo lavoro discografico "La mia voce" (Fattoria del Moro/Warner Music Italy), che contiene il brano sanremese "Sei tu", vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, assieme a tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso. Sul palco con lui Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.

Moro, come Max Gazzè lo scorso anno, si esibirà al parco Vulcanologico sopra una colata lavica di Venanzite, una roccia tra le più rare al mondo per la sua composizione mineraria scaturita dall'unica eruzione di uno dei tre piccoli vulcani (diametro di circa 500 m ed altezza massima 30 m) attivi circa 265.000 di anni fa, situati nel Mar di San Venanzo, dove oggi sorge l’omonimo Comune. Sarà un concerto imperdibile non solo per la musica ma anche per la location unica resa fruibile grazie al lavoro della Pro Loco per l’adattabilità del luogo. Fabrizio Moro si esibirà con alle spalle i tre vulcani e regalerà al pubblico attimi di pura magia.

Parco e Museo Vulcanologico

L’area si è sviluppata intorno ai tre piccoli vulcani. Il Parco Vulcanologico di San Venanzo oltre alla visione di coni, crateri e colate laviche, offre la possibilità di ammirare alcune rocce e minerali rari. La più famosa di queste è la Venanzite che ha diffuso il nome della località di San Venanzo nel mondo. Il Parco Museo Vulcanologico è diventato negli anni un importante centro per il turismo ambientale e per il turismo didattico. Il Parco Vulcanologico, così costituito, è stato riconosciuto area protetta dalla provincia di Terni ed è andato ad arricchire il numero di emergenze naturalistiche presenti all’interno del Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale (Stina). Per valorizzare ed illustrare in maniera divulgativa la singolarità e le caratteristiche geologiche della zona, nel 1999 è nato il Museo Vulcanologico, a cui si è aggiunto nel 2004 un sentiero didattico che si sviluppa all’interno dell’ex cava di Venanzite. E’ ospitato all’interno di un antico edificio nel centro storico di San Venanzo, a poca distanza dall’ampio parco della Villa Comunale.