In attesa del festival, Riverock porta Alfa a Spoleto

In attesa del festival estivo, l’associazione Riverock continua, dopo la winter edition, a proporre appuntamenti musicali e annuncia un appuntamento che prenderà il via il prossimo 31 luglio a Spoleto dove, in piazza Garibaldi alle 21, a salire sul palco sarà Alfa.

Il cantautore genovese classe 2000 e artista da oltre 450 milioni di stream, sarà in Umbria con una tappa del suo Tra le nuvole tour estivo, prodotto da Artist First, durante cui presenterà dal vivo anche i suoi ultimi singoli. Negli ultimi mesi ha pubblicato i brani: “You Make Me So Happy”, in collaborazione con il cantautore americano Mr Gabriel, la versione italiana di Snap, assieme a Rosa Linn, la talentuosa artista armena in gara all’Eurovision Song Contest 2022; “5 Minuti” canzone dedicata ad un’amica scomparsa anni fa in un incidente stradale; “Le cose in comune", cover del celebre brano di Daniele Silvestri, di cui il giovane artista è grande fan, reinterpretato in chiave contemporanea; “bellissimissima <3”, brano nel quale Alfa attraversa i diversi cliché dell’amore: dalla fase di idealizzazione iniziale fino alle difficoltà e agli equivoci di una relazione vera.

L’appuntamento è inserito nell’ambito del cartellone “Accade d’estate a Spoleto 2023” promosso dal Comune di Spoleto dal 16 luglio al 9 settembre.