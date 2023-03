"Il mondo gira" e Olly parte da Perugia con i suoi live

Il 31 marzo Olly arriva all'Afterlife di Perugia con la data zero di “Il mondo gira live” - i concerti primaverili organizzati e prodotti da Magellano Concerti. L’artista genovese suonerà poi a Milano (5 e 6 aprile ai Magazzini Generali, entrambe le date sono sold out) e Roma (16 e 17 aprile al Largo Venue, la prima data è sold out). I live proseguiranno poi da giugno con “Il mondo gira tour”.

Olly parte dal vivo a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di “La notte vola rmx” (16 marzo) con la partecipazione straordinaria dell’interprete originale Lorella Cuccarini, che l’ha affiancato a Sanremo 2023 ballando, cantando e abbracciando con entusiasmo la nuova spettacolare interpretazione del brano.I live saranno l’occasione per ascoltare “Gira, Il Mondo Gira” (uscito il 10 febbraio 2023 per Epic Records Italy/Sony Music), il repack del suo ultimo EP “Il Mondo Gira”, uscito il 16 dicembre 2022. Naturale completamento dell’ EP, “Gira, Il Mondo Gira” è un flusso di costante energia per 11 tracce - scritte da Olly e prodotte in collaborazione con Jvli - che trasporta l'ascoltatore nel sound accattivante ormai vero e proprio marchio di fabbrica dell’artista. Le tracce che si aggiungono all’EP già pubblicato sono: ”Polvere”, “Menomale Che C’è Il Mare”, “Tutto Male” e “Bianca”.

In equilibrio tra brani uptempo in cassa dritta e un racconto cantautorale, intimistico e riflessivo, sua principale fonte d’ispirazione, Olly racconta se stesso attraverso uno stile unico tutto da ballare.