Il grande pianista Boris Petrushansky protagonista alla Sala dei Notari

Sarà un solista d'eccezione – il celebre pianista russo Boris Petrushansky – il grande protagonista del concerto di sabato 11 marzo, alle 17.30 alla Sala dei Notari di Perugia, nel cartellone della stagione degli Amici della Musica di Perugia promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica. Petrushansky eseguirà le Davidsbu?ndlerta?nze op. 6 di Robert Schumann e i Quadri da un’esposizione di Modest Mussorgsky, due capolavori dell'Ottocento molto diversi tra di loro: i protagonisti delle 18 Danze schumanniane sono i membri fantasiosi di quella “Lega di Davide” inventata dal musicista – tra cui i suoi due alter ego “Florestano” ed “Eusebio” – per combattere contro i Filistei, quei “Golia” che secondo Schumann imperavano in maniera sterile sulla musica tedesca dell’epoca, mentre i Quadri di Mussorgsky sono un omaggio all’amico Viktor Hartmann, architetto e pittore, e sono ispirati a undici delle sue pitture, terminando con la grandiosa “Grande porta di Kiev”.

Ultimo allievo del leggendario pianista e docente russo Heinrich Neuhaus, Boris Petrushansky si è affermato giovanissimo con i premi ai tre concorsi di Leeds (1969), Monaco (1970), Mosca (1971), e con la vittoria del Concorso “Casagrande” di Terni nel 1975, a cui fece seguito una importante tournée internazionale.

Nel corso degli anni si è esibito – tra gli altri – con la Filarmonica di Mosca, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Orchestra da Camera della Comunità Europea, il Quartetto Borodin e la Philharmonia Quartett Berlin, e ha collaborato con direttori d’orchestra come János Ferencik, Moshe Atzmon e Roberto Abbado. Nel giugno del 2014 ha ricevuto il premio internazionale dell’Accademia delle Muse di Firenze.

Con Kalinifta e il viaggio nelle tradizioni musicali del Mediterraneo proseguono le Mattinate musicali per le scuole

Tornano le Mattinate musicali del progetto Musica per crescere, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS per avvicinare le giovani generazioni alla grande musica. Lunedì 13 marzo, alle 9.30 e alle 11, nella Sala Sant’Antonio di Torgiano doppia esecuzione per le classi del territorio della produzione Kalinifta, viaggio alla scoperta delle tradizioni musicali del Mediterraneo eseguite dal Krama Ensemble (Kyriacoula Constantinou, voce, Enrico Bindocci, pianoforte, Simone Frondini, oboe, Stefano Olevano, corno, Leonardo Ramadori, percussioni).

Gli spettacoli per le scuole proseguono poi fino ad aprile coinvolgendo oltre 3000 studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado dell'Umbria.