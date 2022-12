Il Coro dell'Università di Perugia dà appuntamento per il tradizionale Concerto di Natale e inaugurazione della nuova illuminazione della navata centrale della Basilica di San Pietro

Per estendere i propri auguri a tutta la città in occasione delle prossime festività natalizie, il Coro dell’Università degli Studi di Perugia dà appuntamento per il tradizionale concerto di Natale che si terrà giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 21, nella splendida cornice del complesso monumentale della Basilica di San Pietro.

Il concerto vedrà esibirsi, insieme al Coro dell’Ateneo diretto dal maestro Marta Alunni Pini, la soprano Elena Vigorito, il tenore Nicola Di Filippo, nonchè il pianista e compositore Francesco Andreucci e il giovanissimo maestro collaboratore Oreste Calabria. Il programma della serata prevede brani della tradizione natalizia regionale e italiana, tedesca, francese e anglosassone, con adattamenti ed elaborazioni che faranno riscoprire tutta la bellezza di melodie ben note al grande pubblico. L'iniziativa, ad ingresso libero, è promossa dall’Ateneo perugino in collaborazione con l’Associazione Culturale Coro dell’Università degli Studi di Perugia e A.Gi.Mus. di Perugia.

In occasione del concerto, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, Presidente della Fondazione per l'Istruzione Agraria, inaugurerà la nuova illuminazione della navata centrale della Basilica, progettata secondo i più rigorosi criteri scientifici al fine di consentire di godere di una spettacolare visione dell'interno della più ricca e scenografica chiesa perugina, valorizzando altresì il grande ciclo dei teleri del pittore veneziano Antonio Vassillacchi detto l'Aliense, della fine del Cinquecento, che ora appare perfettamente leggibile nella sua complessità e bellezza.

Il Coro dell'Università di Perugia

Fondato nel 1987 per iniziativa di A.Gi.Mus. su impulso del maestro Salvatore Silivestro, dell’Ufficio Attività Culturali dell’E.R.S.U. e dell’Università degli Studi di Perugia, il Coro dell'Ateneo è composto da personale docente e non docente, da laureati e soprattutto da studentesse e studenti dell’Ateneo perugino. Vanta un repertorio che spazia dalla polifonia rinascimentale al melodramma italiano, dalla produzione classico-romantica a quella contemporanea, sino ad abbracciare il repertorio popular nelle sue più varie espressioni. Ricchissima l’attività di gemellaggi e scambi culturali che hanno portato il Coro dell’Università degli Studi di Perugia a esibirsi sul territorio nazionale e all’estero (Germania, Francia, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Cipro, Turchia). Il Coro ha anche dato vita al Festival dei Cori Universitari Città di Perugia, inaugurando, nel novembre 2018, sotto l’egida dell’Ateneo, il II Simposio Internazionale e VI Convegno Nazionale “I cori e le orchestre universitarie”, che ha accolto a Perugia oltre 500 coristi appartenenti a 15 formazioni corali universitarie italiane e internazionali. Già vincitore della prima edizione della competizione per cori universitari organizzata dal Festival UnInCanto di Urbino, viene regolarmente invitato a partecipare alla rassegna corale ideata in seno alle edizioni della Sagra Musicale Umbra, vantando altresì importanti collaborazioni con il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia.