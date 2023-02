Il Capolavoro al Manu, per il decimo anno la stagione concertistica è pronta a iniziare: il programma

Sono quattro i concerti in programma tra marzo e giugno 2023 nell’ambito della rassegna “I capolavori al Manu, giunta alla decima stagione cameristica.

L’iniziativa è a cura del Museo archeologico nazionale dell’Umbria e della Direzione regionale dei musei dell’Umbria, in collaborazione con l’associazione Ars et labor, il Goethe institut e l’istituto tedesco di Perugia, con il patrocinio del Comune di Perugia.

Si comincia domenica 5 marzo con il concerto a cura del trio Ars et Labor: Joseph Haydn, Three Sonatas for the Piano-Forte with an Accompaniment for the Violon & Violoncello op.75, Hob. XV:27, 28, 29.

Domenica 23 aprile l’AKA Duo (Yuto Kiguchi, pianoforte Seina Matsuoka, violino) vincitore del 26esimo Concorso cameristico internazionale «Giulio Rospigliosi» propone: Ludwig Van Beethoven, Sonata per pianoforte e violino in la maggiore op. 30,1;

Claude Debussy, Sonate pour violon et piano;

Richard Strauss Sonata per violino e pianoforte, op.18.

Domenica 7 maggio il trio Ars et Labor esegue: Joseph Haydn, Sonata per il clavicembalo o forte-piano con un violino e violoncello op. 57,2 in mi minore Hob. XV:12;

Johannes Brahms trio in si maggiore op. 8 (versione 1891).

Infine domenica 4 giugno concerto finale, Masterclass annuale di Pianoforte e Musica da Camera di Christa Bützberger. Programma da definirsi.

Tutti i concerti sono gratuiti.