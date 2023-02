I vincitori del premio “Leandro Roscini-Giancarlo Padalino” alla Notari

La stagione 2022-2023 de “Gli amici della musica” propone per venerdì 24 febbraio alle 20.30 in sala dei Notari il concerto dei vincitori del premio “Leandro Roscini-Giancarlo Padalino” 2022.

Sul palco Martina Consonni al pianoforte, Giorgio Lazzari al pianoforte, Giulia Rimonda al violino.

In programma Schumann: sonata n. 3 in fa minore op.14 “Concert sans orchestre”;

-Dvorak: “quattro pezzi romantici” op.75 per violino e pianoforte; Ravel: “Tsigane” (1924) rapsodie de concert per violino e pianoforte;

-Scarlatti: “sonata in fa maggiore” k. 438;

-Schumann: Papillons op.2; Chopin: “scherzo n. 2 in si bemolle minore op. 32